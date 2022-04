Argentine: une femme s'évanouit, tombe sous un train et survit miraculeusement (vidéo)

Une femme a miraculeusement survécu après s'être évanouie sur le quai de la gare de l'Indépendance à Buenos Aires en Argentine. Lors de son malaise, elle est tombée en avant entre le quai et un train qui arrivait en gare, sous les regards horrifiés des navetteurs qui n'ont pas eu le temps de réagir.

Mais la jeune femme est sortie indemne de l'incident. Plusieurs témoins se sont pressés pour la sortir de là et l'allonger sur le quai en attendant l'ambulance. Les images la montrent ensuite être transportée en fauteuil roulant.

À sa sortie de l'hôpital, Candela, la victime, a expliqué ce sont elle se souvenait : "J’ai subi une chute soudaine de la tension artérielle et je me suis évanouie. J’ai essayé d’avertir la personne devant moi mais je ne me souviens de rien d’autre, même pas du moment où j’ai percuté le train. Je ne sais pas comment je suis encore en vie. J’essaie toujours de donner un sens à tout cela", selon ses déclarations à la télévision argentine, relayées par le site d'informations News 24.