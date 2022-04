Il gardait 200 animaux dans sa maison dans des conditions de vie épouvantables: un Limbourgeois interdit de posséder des animaux

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné mardi un homme de 57 ans à une amende de 3.200 euros avec sursis partiel, ainsi qu'à une interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans. Le prévenu possédait chez lui des centaines d'animaux dans des conditions de vie épouvantables.

Le 5 juillet 2021, la zone de police locale et le bien-être animal se sont rendus au domicile de l'homme situé à Bocholt (Limbourg) après avoir été informé de la présence de près de 200 animaux dans la maison. Trois cochons d'Inde, 62 lapins, 33 poules et coq, 327 pigeons et un berger malinois ont finalement été découverts dans l'habitation et le jardin attenant. Le chien était attaché à un arbre et entouré de cadavres de cochons d'Inde et de lapins. Les cages et le sol étaient couverts d'excréments. Les poulets avaient des parasites dans la gorge, des plumes cassées et des poux. Plusieurs animaux morts ont également été trouvés dans une benne à ordures. Tous les animaux ont immédiatement été confisqués.

Un nouveau contrôle a eu lieu le 14 septembre et d'autres animaux ont été retrouvés dans des conditions d'hygiène similaires. Alors que possibilité lui était offerte de remettre de l'ordre, le prévenu n'en a rien fait et, lors de deux autres visites de contrôle le 20 septembre et le 19 octobre, aucune amélioration n'a été constatée et tous les animaux présents ont à nouveau été confisqués.