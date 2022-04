De 4 à 10€ en plus le kilo: le prix du poisson grimpe depuis la crise sanitaire

Les Belges consomment plus de poissons que la moyenne européenne. Nous sommes moins friands de poisson que de viande mais ce marché a des stars: le saumon, le cabillaud et la sole. Les prix ont néanmoins augmenté depuis la crise du covid 19.

Le saumon, la sole et le cabillaud, voici le top 3 dans l'ordre des poissons que vous préférez acheter en poissonnerie. En Belgique, les deux premiers cités représentent à eux seuls plus de la moitié des ventes de poisson. "Les gens font beaucoup de sushis, des filets de saumon au four, des tranches ou des barbecues", dit Mouhssine, un poissonnier. "Le saumon on le fait en filet et il est très bon. J'en vends en très grande quantité, plus que 200 kilos par semaine. C'est un article qui fonctionne très bien."





4 à 10€ plus cher le kilo aujourd'hui

Le prix de ces produits phares est en nette augmentation depuis 2 ans. Avant la crise sanitaire, ces 3 poissons coûtaient 4 à 10€ moins cher qu’aujourd’hui. Il faut désormais compter 28 à 46€ pour un kilo de filet de saumon, 30 à 48€ pour un kilo de dos de cabillaud et entre 40 et 75€ pour un kilo de sole. "Quand je vois le prix d'avant et le prix actuel... Ça a fort augmenté", déclare le poissonnier. "Mais on ne peut rien y faire. C'est à cause du pétrole qui a augmenté. Tout a augmenté en fait, on ne fait que suivre."

Chaque année, un Belge consomme 25 kilos de poisson et de fruits de mer contre 65 kg de viande.