Les Pays-Bas envoient des blindés à l'Ukraine

(Belga) Les Pays-Bas vont envoyer des véhicules blindés à l'Ukraine, a indiqué sur Twitter le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. La Haye envisage également, avec ses alliés, la livraison d'"équipements lourds supplémentaires", a-t-il déclaré.

Le gouvernement néerlandais recommence à communiquer le type d'équipement envoyé en Ukraine. Une pratique qu'il avait arrêtée, afin de ne pas donner trop d'informations aux Russes. Peu de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il enverrait, entre autres, des missiles antichars et des armes antiaériennes. La Russie a lancé une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'ouverture de nouvelles lignes d'attaque sur le flanc est, dans le Donbass. Mark Rutte et la ministre de la Défense Kajsa Ollongren ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine lors d'une conversation téléphonique avec le président ukrainien. (Belga)