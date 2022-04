Guerre en Ukraine: pourquoi la Russie a soudainement changé de stratégie?

Après avoir échoué dans la prise de contrôle de Kiev, la Russie se concentre donc sur la région séparatiste du Donbass, partiellement contrôlée par les forces pro-russes. Pourquoi ce changement de stratégie dans cette guerre qui se voulait éclair ?

Le conflit en Ukraine s’enlise. Vladimir Poutine pensait conquérir l’Ukraine en 2 ou 3 jours. Au 55ème jour de guerre, toujours aucune prise majeure. Au contraire, des pertes massives: 10.000 à 20.000 hommes, 2 à 3 fois plus de blessés, 3.000 équipements militaires, des blindés, des chars, une trentaine d’hélicoptères, 20 avions et trois navires de guerre dont le Moskva.

L’humiliation pour Vladimir Poutine: le vaisseau amiral, fleuron de la marine russe a été coulé en mer Noire par deux missiles ukrainiens. Le président russe vient de nommer un commandant cette opération dite spéciale.

Et puis il y a la montée en puissance des Occidentaux. Ils vont fournir des armes plus lourdes. Le président américain vient d’annoncer 800 millions de dollars d’aides supplémentaires pour de l’armement et du renseignement.

Autre facteur non négligeable: les critiques qui commencent à émerger. Des familles de soldats russes témoignent dans la presse britannique et demandent des comptes à propos de la mort de leurs fils. Un expert a osé dire sur la première chaîne de télévision russe qu’il fallait stopper cette guerre pour éviter un second Afghanistan.

Enfin le calendrier: la date du 9 mai approche. Le jour le plus important pour la Russie. Le maître du Kremlin fête chaque année en grande pompe la victoire sur les Nazis en 1945. Cette opération en Ukraine était censée redonner gloire fierté et grandeur aux Russes. Arriver les mains vides est presque inimaginable.