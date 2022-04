Biden rétablit des études d'impact environnemental restreintes par Trump

(Belga) Le gouvernement du président américain Joe Biden a annoncé mardi rétablir l'obligation pour les agences fédérales d'étudier toutes les conséquences environnementales de la construction de grands projets d'infrastructures, y compris sur le changement climatique, revenant sur une réforme menée en 2020 par Donald Trump.

L'annonce concerne une loi, le National Environmental Policy Act (NEPA), selon laquelle tout projet de construction majeur aux États-Unis -- autoroutes, oléoducs... -- doit être précédé d'une étude d'impact environnemental, menée par l'agence fédérale compétente. En 2020, le gouvernement du président républicain Donald Trump avait limité son application, notamment la nécessité de prendre en compte les impacts "cumulatifs" d'un projet (comme la contribution au changement climatique), arguant que ces études étaient trop complexes et prenaient trop de temps. L'administration Biden qui, depuis qu'elle est au pouvoir, est revenue sur de nombreuses décisions environnementales prises par M. Trump a ainsi choisi de rétablir les règles antérieures. Les agences fédérales devront à nouveau évaluer les conséquences "directes, indirectes et cumulatives d'une action", a écrit le Council on Environmental Quality (CEQ) de la Maison Blanche dans un communiqué. Cela inclut d'évaluer "de façon complète les impacts sur le changement climatique", ainsi que "la pollution supplémentaire relâchée pour des quartiers déjà accablés par un air pollué ou une eau sale", précise-t-il. La Maison Blanche promet que cela n'entraînera pas de délais supplémentaires pour les projets de construction à l'étude. La Maison Blanche a également indiqué qu'elle proposerait "dans les prochains mois" des changements supplémentaires pour cette loi, afin d'apporter "d'autres améliorations pour l'efficacité des processus d'évaluation environnementale". (Belga)