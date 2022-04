Invasion de l'Ukraine - Washington prépare un nouveau paquet d'aide militaire de 800 millions de dollars à Kiev

(Belga) Les Etats-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars, moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

Les détails de ce nouveau paquet sont toujours en cours d'élaboration, selon la chaîne CNN, qui cite trois haut responsables de l'administration Biden. Selon NBC News, cette nouvelle tranche devrait inclure plus d'artillerie et des dizaines de milliers d'obus pour Kiev dans sa guerre face à la Russie, au moment où l'Ukraine fait face à une série de frappes russes dans l'est du pays. La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a affirmé mardi après-midi que "le président Biden et les dirigeants participant à l'appel de ce matin (avaient) évoqué la fourniture de munitions et d'aide sécuritaire supplémentaires à l'Ukraine". Le 13 avril, Joe Biden avait déjà annoncé au président ukrainien Volodymyr Zelensky une autre aide militaire des Etats-Unis de 800 millions de dollars, notamment des équipements lourds comme des véhicules blindés, de l'artillerie, et des hélicoptères. Et lundi, le Pentagone a indiqué que les premières cargaisons de cette tranche d'aide militaire étaient déjà arrivées aux frontières de l'Ukraine pour être remises à l'armée ukrainienne. Les Etats-Unis ont donné à l'Ukraine le plus gros de l'aide militaire internationale reçue par Kiev depuis l'automne. Le montant total de cette assistance militaire, avant l'annonce attendue de cette nouvelle tranche, atteignait quelque 3,2 milliards de dollars. (Belga)