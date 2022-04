La guerre en Ukraine a un "fort" impact sur nos agriculteurs: "L'Ukraine et la Russie sont les greniers du monde"

Les pénuries de matières premières se multiplient, depuis le début de la guerre en Ukraine. Quelles conséquences cela a-t-il sur les agriculteurs belges ? Pour évoquer la situation chez nous, Marianne Streel, présidente de la Fédération wallonne de l'Agriculture, était l'invitée de BEL RTL à 7h50. Elle répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

La guerre en Ukraine est en train de rebattre les cartes en matière d'agriculture?

C'est avant tout une horreur humaine, c'est dramatique. Mais effectivement au niveau de l'agriculture ça a un fort impact, puisque l'Ukraine et la Russie sont les greniers du monde.

On n'avait pas forcément conscience de cela...

Oui, pourtant 25% de ce qu'ils exportent arrive en Europe : des oeufs, du poulet, et 50% de l'huile de tournesol consommée dans le monde.

Je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs?

Je ne pense pas. On voit toujours nos prix qui augmentent, en cas de drame humain ou climatique. C'est une chose sur laquelle les agriculteurs wallons ne veulent absolument pas jouer. Nous voulons gagner notre vie de façon correcte, en couvrant nos coups de production, et pas en profitant des spéculateurs et des drames humains. Nous sommes quand même dans une agriculture européenne très bridée et qui va plutôt vers des perspectives de productions moindres, et non de productions plus élevées. Je ne pense pas que ce soit un profit pour l'agriculture européenne.

Pour pallier à ces problèmes, la Fédération wallonne de l'Agriculture propose de cultiver les parcelles de terre actuellement en jachères.

