Quatre morts et sept disparus dans un accident de mine en Pologne

Quatre personnes sont mortes et sept sont portées disparues, après un coup de grisou survenu mercredi dans une mine de charbon du sud de la Pologne qui a également fait une vingtaine de blessés, selon la compagnie et les autorités. "L'un des mineurs blessés dans le coup de grisou à la mine de Pniowek est décédé à l'hôpital. Il est la quatrième victime de la catastrophe minière", a indiqué la compagnie JSW, propriétaire de la mine, sur Twitter.



"Sept autres personnes sont toujours recherchées", a indiqué, quant à lui, le vice-Premier ministre Jacek Sasin, également sur Twitter. Le précédent bilan de la compagnie faisait état trois morts et huit personnes disparues après deux explosions de méthane.



Selon JSW, une première explosion a eu lieu peu après minuit à une profondeur de 1.000 mètres dans la mine de Pniowek à Pawlowice. Quarante deux mineurs se trouvaient à l'endroit de l'explosion et la plupart d'entre eux ont subi des brûlures. Une deuxième explosion a eu lieu un peu plus tard lors des opérations de sauvetage et a touché les secouristes.



Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki qui a exprimé ses condoléances aux familles de mineurs a annoncé qu'il allait se rendre sur place.



La Pologne, qui dépend toujours du charbon pour environ 70% de son énergie, a connu d'autres accidents miniers au cours des dernières années. En mars 2021, deux mineurs sont morts et deux autres ont été blessés dans accident survenu dans la mine de Myslowice-Wesola dans le sud de la Pologne, alors qu'en 2018, cinq autres sont morts dans la mine de Zofiowka appartenant à JSW. En 2021, le secteur minier employait près de 80.000 personnes en Pologne.