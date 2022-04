Une femme grièvement brûlée dans l'incendie de son appartement à Nivelles

Une femme a été grièvement brûlée, mercredi matin, lors de l'incendie de son appartement à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon et de la police locale.



Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, mercredi peu après 9h00, dans un immeuble situé le long de l'allée du Jaquemart, au sud-est de la cité aclote. Un incendie s'y est déclaré dans un appartement du cinquième étage. L'occupante des lieux a été grièvement blessée et transportée par l'ambulance des pompiers nivellois au centre des grands brûlés de l'Institut médical de traumatologie et de réadaptation (IMTR) de Loverval.

L'origine du sinistre est a priori accidentelle. L'habitante s'est vraisemblablement endormie tandis qu'une cigarette allumée se consumait, déclenchant l'incendie. Les dégâts sont importants, mais le feu ne s'est pas propagé à d'autres logements de l'immeuble.