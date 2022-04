Mademoiselle Luna se confie sur son cancer du sein: "J'essaye de véhiculer une image positive"

Invitée du RTLINFO 13 heures, Mademoiselle Luna est connue des auditeurs de Radio Contact. DJ et animatrice, la jeune femme se bat en ce moment contre un cancer du sein. Engagée pour le Télévie, elle a présenté ce matin la conférence de presse de présentation de cette édition 2022 et a fixé rendez-vous à ses fans à la grande soirée de clôture le 7 mai à Mons.

L'animatrice et DJ de Radio Contact a souhaité faire passer un message positif du combat qu'elle mène en ce moment.

"Je suis en plein de dedans. Je suis touchée par un cancer du sein triple négatif pour ma part et je viens de terminer mes 16 séances de chimiothérapie. Je m'apprête à être opérée mardi prochain. J'essaye de véhiculer une image positive, pas du cancer, mais en tous les cas de montrer que malgré les traitements et malgré les choses lourdes qu'on subit, la vie continue et je vais bien..."

L'animatrice est revenue sur les instants douloureux qu'elle a vécus au moment où on lui a annoncé le terrible diagnostic.

"Quand on apprend cela, ça fait vraiment l'effet d'une bombe, parce qu'on se dit toujours que cela n'arrive qu'aux autres. Les premiers jours, une amie m'a dit: "Tu verras, tu deviendras ambassadrice" et je lui avais dit: "Non, pas du tout. Je ne voulais rien savoir et surtout pas être malade", mais quelque jours après voilà... Je crois que cela fait partie de moi. Je suis heureuse de pouvoir montrer qu'avec une positive attitude, la vie continue. Je ne veux pas minimiser la maladie, mais montrer qu'on doit rester positif."

La jeune femme espère qu'en partageant son expérience sur les réseaux sociaux, elle peut apporter du réconfort à d'autres personnes qui traversent des moments douloureux. "Il y a beaucoup de gens qui m'encouragent et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la maladie et pas que par le cancer du sein. Par tout ce que je mets en place et ce que je fais vivre sur les réseaux sociaux, j'espère pouvoir les aider. J'ai, par exemple, fait des dessins sur mon crâne et j'ai reçu une réaction d'une dame qui m'a confié que ses enfants ne voulaient pas la voir sans ses cheveux et elle m'a écrit que "grâce à vous, mes enfants me dessinent maintenant sur ma tête".

Et de conclure: "Cela me transporte et me donne du courage".