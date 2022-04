Un collectif de Vedrin rénove le presbytère pour y accueillir des réfugiés ukrainiens

Le "collectif solidarité Ukraine - Vedrin" a été créé dans le but d'accueillir des réfugiés ayant fui l'Ukraine et se réfugiant en Belgique. Il comprend une vingtaine de personnes de Vedrin, Bouge, Namur et des environs qui, avec l’accord de la Fabrique d’église, se mobilisent pour rénover le presbytère de Vedrin Comognes.

Ce presbytère est inoccupé depuis deux ans. L'objectif est d'accueillir le plus rapidement possible ces réfugiés ukrainiens. Pour l'instant, le collectif en est à la moitié des travaux, qui devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Le presbytère pourra alors accueillir 8 personnes.

Le collectif appelle aux dons financiers pour pouvoir continuer la rénovation du presbytère : BE50 1431 1905 9218.