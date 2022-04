"J'ai traversé les frontières": Valeriia, venue d'Ukraine, a accouché d'un petit garçon à l'hôpital de Chimay

Miron est né ce mardi 19 avril à l'hôpital de Chimay. C’est l'un des premiers bébés ukrainiens né sur le sol belge. Un grand soulagement pour sa maman, pour qui les dernières semaines ont été éprouvantes. À présent, la famille envisage un retour au pays, le plus serein et sécurisant possible.

Miron est le premier enfant de Valeriia. Ce petit garçon a vu le jour entre guerre et espoir, après un parcours pénible. La jeune femme est arrivée seule il y a un mois, sans le papa. "J’ai traversé les frontières, d'abord pour entrer en Pologne. Puis je suis partie dans un monde inconnu pour moi. J’ai eu peur. J’ai voulu trouver de la sécurité. J’étais fatiguée. Je suis rassurée d’être ici en Belgique", témoigne la jeune maman. Oleksandra, la demi-sœur de Valeriia, a découvert le nouveau-né pour la première fois. Elle a aussi fui son pays. Les 2 parentes sont accueillies dans des gîtes, non loin de Chimay. Cette naissance est le début d’un renouveau. "Un petit être est toujours attendrissant. Vu les circonstances que l'on connaît en Ukraine, ça fait chaud au cœur", souffle Nadia, membre de la famille d'accueil. Je veux rentrer chez moi Chacun doit s’adapter, y compris le personnel de l’hôpital. "C'est nouveau pour nous. Ce petit bébé miracle qui a traversé quelques frontières. C'est plus compliqué pour la communication avec la maman. On doit faire preuve de créativité", précise Nancy Bertrand, sage-femme. La communication s’opère, pas à pas, avec les téléphones, et les applications de traduction. Pour Valeriia, l’avenir est désormais fondé sur l’espoir. "Maintenant, je vais m’occuper de mon fils. Je veux rentrer chez moi en Ukraine quand la sécurité sera revenue", confie-t-elle. Son vœu le plus cher : retrouver son époux et qu’il puisse enfin serrer son petit Miron dans les bras.