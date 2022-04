Une programmation "inhabituelle" pour la 21e édition des Nocturnes des musées bruxellois

(Belga) Quelque 63 musées bruxellois participent à la 21e édition des Nocturnes qui se tient dès ce 21 avril jusqu'au 9 juin, tous les jeudis. Durant cette période, cinq à 10 musées bruxellois d'un même quartier ouvriront leurs portes de 17h00 à 22h00. La programmation s'annonce "inhabituelle dans l'atmosphère si indéfinissable d'un début de soirée au musée", selon les mots des organisateurs.

À côté de la découverte d'expositions temporaires et permanentes, les Nocturnes prévoient quatre axes de programmation: visites guidées originales, accès aux coulisses et réserves, ateliers artistiques et promenades extra-muros à travers les différentes communes de Bruxelles. Parmi les points forts de cette édition, on peut notamment épingler une performance contée dans les jardins de la maison d'Erasme, une visite burlesque des œuvres d'art du Musée de la Ville de Bruxelles ou encore la découverte d'un ancien abri anti-aérien sous le Parlement flamand. Trois musées prendront part pour la première fois à l'événement: le Centre des visiteurs du Parlement flamand, la Maison des Agents Parachutistes et le FeliXart Museum à Drogenbos. Les soirées seront proposées au tarif de 5 euros (standard), ou 2,5 euros pour les moins de 26 ans. Certains musées ouvrent également gratuitement. Le programme complet est disponible sur www.nocturnes.brussels. (Belga)