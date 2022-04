Élection présidentielle française: que faut-il retenir du débat entre les deux candidats?

Les Français n'ont plus que 3 jours pour décider du candidat qu'ils souhaitent élire comme président de la République. Le deuxième tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche. Hier soir, c'était le grand affrontement : le traditionnel débat télévisé entre les deux candidats.

L'affiche était exactement la même qu'il y a 5 ans : Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le scénario, lui aussi, était assez similaire à celui de 2017.

Emmanuel Macron s'obstine à prouver l'incohérence des mesures de sa rivale. Il le fait pour chaque proposition de la candidate du Rassemblement National. Marine le Pen, elle, glisse sur à peu près toutes les thématiques économiques. Ce n'est définitivement pas son fort.

Elle reprend ensuite de la vigueur sur son fond de commerce : l'immigration, la laïcité, et la sécurité. Elle réitère sa volonté d'interdire leport du voile dans l'espace public. "On a des millions de nos compatriotes dont la religion est l'islam", lui répond alors Emmanuel Macron. "Ils veulent vivre très tranquillement."

Quelle a été l'attitude des candidats?

L'ambiance, entre les deux candidats, elle était assez cordiale, plus respectueuse qu'il y a 5 ans, comme l'ont d'ailleurs souligné les candidats eux-mêmes.

Cela dit, il n'est pas sûr qu'ils aient convaincus en dehors de leur camp habituel, en dehors de leurs électeurs acquis, à l'issue de ce débat. À aucun moment, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen n'ont donné l'impression de chercher à puiser dans la réserve de voix des abstentionnistes, ou les voix qui se sont portées sur la gauche anticapitaliste de Jean-Luc Mélenchon. C'est la vraie surprise, de ce débat. L'erreur tactique commune, des deux prétendants.

Pour le reste : les éditorialistes ont prédit que le président sortant allait la jouer sobre, pour ne pas paraitre arrogant. En réalité, il a fait le professeur durant toute la soirée.

Sourcils froncés, main sur la bouche : comme comme un prof d'économie, lors d'un examen oral à l'université. "La réforme du marché européen ne se fait pas en un mois, madame Le Pen", a-t-il notamment lancé. "Vous, ce que vous avez déclaré, c'est vouloir sortir du marché européen de l'énergie, et c'est une immense erreur."

On a aussi beaucoup entendu que le pouvoir d'achat a été le thème de prédilection de Marine Le Pen dans cette campagne. En réalité, elle a été en difficulté sur tous les thèmes économiques, à nouveau, comme il y a 5 ans. Le seul vrai échange tendu, a eu lieu sur une casserole, aux basques de la candidate d'extrême droite. Ses liens avec Poutine. Et le prêt contracté par son parti avec une banque russe. "Emmanuel Macron sait pertinemment que je suis une femme totalement libre, et que je le défends car je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie", a-t-elle affirmé.

La candidate RN a également brandi un tweet imprimé sur une feuille A4 pour "prouver" qu'elle n'est pas pro Poutine.

Marine Le Pen a ensuite retrouvé sa hargne en évoquant l'immigration, la laïcité, et la sécurité. Ces sujets-là sont arrivés en fin de débat, un peu trop tard pour avoir un réel impact.