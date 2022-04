Invasion de l'Ukraine - Le gouverneur de Lougansk annonce que 80% de la région est aux mains des Russes

(Belga) Les Russes contrôlent désormais 80% de la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur Sergei Gajdaj sur Telegram jeudi. Les villes de Roubijne et Popasna, où les combats font rage depuis des semaines, sont "partiellement" contrôlées par les Russes.

Avant le début de l'invasion russe, le 24 février, les séparatistes pro-russes de la "République populaire" autoproclamée de Lougansk contrôlaient environ 30% de la région. Il y aurait encore environ 70.000 personnes dans la région. Si un cessez-le-feu intervient avant les célébrations de la Pâque orthodoxe dimanche, les autorités souhaiteraient évacuer autant de personnes que possible et faire parvenir de l'aide, a ajouté M. Gajdaj. Le président Volodymyr Zelensky avait signalé, lundi, le début de l'offensive sur le Donbass. Son secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Oleksiy Danilov, affirme maintenant que l'offensive n'a pas encore vraiment commencé. Mardi matin, des attaques ont été menées le long de la ligne de front dans les régions de Donetsk, Lougansk et Kharkiv, a déclaré M. Danilov. Mais il ne s'agissait probablement que d'"attaques tests", a-t-il précisé. Il est possible que les Russes constituent des réserves dans les deux à quatre semaines à venir, a encore ajouté M. Danilov, qui a également prévenu que les Ukrainiens ne doivent pas penser que la bataille pour le Donbass est la dernière et décisive bataille de la guerre. "Je ne serais pas si optimiste, il y a peut-être encore beaucoup à faire", a-t-il déclaré.