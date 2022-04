DIRECT - Guerre en Ukraine: des corps de civils retrouvés à Borodianka, certains avec des "signes de torture"

DIRECT RTL INFO

8h34 - Les forces russes ont semé la mort à Boutcha, estime Human Rights Watch

Les forces russes ont commis une litanie de crimes de guerre apparents lors de leur occupation de Boutcha, une ville située à environ 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale ukrainienne, Kiev, entre le 4 et le 31 mars, affirme Human Rights Watch (HRW) dans un rapport publié jeudi. Des chercheurs de HRW ont mené à Boutcha une mission du 4 au 11 avril, soit quelques jours après le retrait des forces russes de cette zone. Ils ont recueilli de nombreuses preuves d'exécutions sommaires, d'homicides illégaux, de disparitions forcées et d'actes de torture, assurent les enquêteurs de l'ONG. Il s'agit d'actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, poursuit le communiqué.

8h26 - Neuf corps de civils retrouvés à Borodianka, certains avec des "signes de torture"

Les corps de neuf civils ont été retrouvés mercredi à Borodianka, près de Kiev, certains présentant des "signes de torture", a annoncé la police de la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi. "Ces personnes ont été tuées par les occupants (russes) et certaines des victimes présentent des signes de torture", a accusé sur Facebook le chef de la police locale, Andriï Nebytov. Borodianka a été, selon Kiev, le théâtre de "massacres de civils" durant le mois de mars, lorsque les forces russes occupaient la ville. "Dans une fosse, il y avait deux hommes de 35 ans, et à côté d'eux, une adolescente de 15 ans", a précisé M. Nebytov.

8h17 - Quatre bus d'évacuation ont quitté Marioupol, selon Kiev

Quatre bus d'évacuation de civils ont réussi à quitter le port ukrainien de Marioupol, a indiqué jeudi la vice-Première ministre ukranienne Iryna Verechtchouk. Les évacuations, qui doivent se poursuivre ce jeudi, interviennent alors que ce port stratégique de la mer d'Azov semble sur le point de tomber aux mains des Russes après presque deux mois de siège.

8h13 - Le G7 évalue le soutien supplémentaire à fournir à l'Ukraine à 22 milliards d'euros

Le G7 estime l'aide supplémentaire à fournir à l'Ukraine pour cette année et au-delà à plus de 24 milliards de dollars, soit plus de 22 milliards d'euros. C'est ce qu'indique un communiqué à l'issue d'une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des principaux pays industrialisés qui s'est tenue à Washington mercredi. L'aide du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des Etats-Unis interviendra sur les plans tant financier que matériel.

6h19 - Le gouverneur de Lougansk annonce que 80% de la région est aux mains des Russes

Les Russes contrôlent désormais 80% de la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur Sergei Gajdaj sur Telegram jeudi. Les villes de Roubijne et Popasna, où les combats font rage depuis des semaines, sont "partiellement" contrôlées par les Russes. Avant le début de l'invasion russe, le 24 février, les séparatistes pro-russes de la "République populaire" autoproclamée de Lougansk contrôlaient environ 30% de la région.

0h30 - Les Occidentaux s'attendent à des cyberattaques russes massives contre eux

Les Etats-Unis et quatre autres pays occidentaux ont prévenu mercredi que leurs services de renseignement disposaient d'informations selon lesquelles la Russie s'apprêtait à lancer des cyberattaques massives contre les alliés de l'Ukraine. Les pays formant l'alliance dite des "Five Eyes" - Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande - ont précisé que Moscou pourrait faire appel à ces groupes cybercriminels pour lancer des attaques contre des Etats, des institutions et des entreprises.