Tempête tropicale Megi aux Philippines: le nouveau bilan s'élève à 224 morts

Le nouveau bilan des victimes de la tempête Megi, qui a frappé les Philippines, s'élève à 224 morts, annonce jeudi l'agence nationale des catastrophes. Près de 150 personnes sont toujours portées disparues.

La majorité des victimes (202) sont mortes dans la province de Leyte, à quelque 600 kilomètres au sud-est de la capitale Manille. Des glissements de terrain ont dévasté les communes de Baybay City et Abuyog Town et environ 47 personnes sont toujours portées disparues dans les deux zones, a précisé l'agence. Ailleurs, 22 autres personnes sont mortes des suites d'inondations et de glissements de terrain causés par la tempête tropicale qui a ravagé le pays le 10 avril. Plus de 2 millions de personnes dans 30 provinces ont été touchées par la tempête, qui a forcé plus de 207.500 habitants à fuir leurs maisons. L'archipel des Philippines est frappé en moyenne par 20 cyclones tropicaux chaque année.