Sophie Wilmès se retire de ses fonctions: "C'est une terrible nouvelle", réagit le Premier ministre

Sophie Wilmès, actuelle ministre des Affaires étrangères, a annoncé ce matin qu'elle se retirait temporairement de ses fonctions au sein du gouvernement. Une décision motivée par des problèmes familiaux, et en concertation avec le gouvernement et le Premier ministre Alexander De Croo. Celui-ci a brièvement réagi suite à l'annonce. "Terrible nouvelle", écrit-il sur Twitter. "Énormément de courage et de force à Sophie, Christopher et leurs enfants."

Interrogé par nos soins, le Premier ministre a réitéré ces mots de réconfort. "C'est une terrible nouvelle pour madame Wilmès, son mari Christopher et ses enfants. Je pense parler au nom de beaucoup de Belges en lui souhaitant beaucoup de courage et d'espoir dans ces moments difficiles. Dans ces moments, le temps passé ensemble est le plus important. Elle a décidé de consacrer un maximum de son temps à ses enfants et son mari, et je pense que c'est le meilleur choix."

Quant à la situation, elle est très particulière, selon Alexander De Croo. "C'est difficile, c'est du jamais vu dans notre pays et on espère que cela n'arrive jamais. Je pense que c'est un choix humain, et nous nous sommes organisé au sein du gouvernement pour redistribuer les responsabilités."

Le Premier ministre ne fixe aucune date de retour pour sa ministre des affaires étrangères. "Ce n'est pas à nous de décider cela", précise-t-il. "On est tous avec elle, et ses proches. C'est le bon choix, de traverser cette lourde épreuve ensemble. On lui souhaite beaucoup de courage", conclut Alexander De Croo à notre micro.

Qui reprendra les fonctions de Sophie Wilmès ?

Par ailleurs, Alexander De Croo devra prochainement proposer des remplaçants temporaires au Roi. Selon le communiqué publié ce matin par Sophie Wilmès, le ministre des Classes Moyennes et des Indépendants, David Clarinval (MR), ainsi que le secrétaire d'état au numérique Mathieu Michel (MR) reprendront les matières de la ministre des Affaires Étrangères durant son absence. David Clarinval occupera les fonctions de Vice-Premier ministre ainsi que ministre du Commerce extérieur, Mathieu Michel s'occupera des institutions culturelles fédérales. Quant aux fonctions liées aux Affaires étrangères et européennes, elles seront reprises par Alexander De Croo.

Une pluie de réactions du monde politique

D'autres personnalités politiques ont également témoigné leur sympathie à l'égard de Sophie Wilmès: