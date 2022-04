"L'Europe doit accélérer et renforcer les sanctions contre la Russie le plus vite possible" réclame Guy Verhofstadt

Présent à Kiev pour inaugurer la 'Maison de l'Europe', l'ancien Premier ministre belge et actuel député européen Guy Verhofstadt est venu apporter et témoigner son soutien aux Ukrainiens dans la guerre qui ravage leur pays.

"Je crois que c'est très important que nos amis ukrainiens voient des amis qui soient en solidarité avec eux", déclare le député au micro de notre envoyé spécial. "Selon moi, l'Europe doit accélérer et renforcer les sanctions le plus vite possible. Je crois qu'on continue de payer la machine de guerre de Poutine. Il faut accélérer la procédure sur la candidature de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Pour moi, Kiev est la vraie capitale de l'Europe et de l'Union Européenne", ajoute-t-il.