Les armes à feu, première cause de décès chez les enfants et adolescents aux Etats-Unis

(Belga) Les incidents impliquant des armes à feu ont représenté, en 2020, la première cause de décès chez les enfants et adolescents américains âgés de moins de 19 ans, dépassant les accidents de la route, ressort-il d'une étude de l'Université du Michigan, publiée dans la revue New England Journal of Medicine.

Pour parvenir aux résultats, les chercheurs ont passé au crible les statistiques de l'agence de santé publique américaine CDC. Selon celles-ci, plus de 4.300 enfants et adolescents sont décédés des suites d'un tir d'arme à feu en 2020, un chiffre en hausse de 29% sur un an. A titre de comparaison, les accidents de la route, deuxième cause de décès, ont fait la même année quelque 3.900 morts parmi les enfants et adolescents aux Etats-Unis. Les empoisonnements et overdoses ont constitué la troisième cause de décès, avec quelque 1.700 morts parmi les enfants et adolescents en 2020. Ce chiffre a augmenté de 83% en comparaison avec 2019. "Le nombre croissant de décès dus aux armes à feu s'inscrit sur le long terme et montre que nous ne parvenons toujours pas à protéger les plus jeunes contre une cause de décès pourtant évitable", soulignent les auteurs de l'étude Jason Goldstick, Patrick Carter et Rebecca Cunningham. Au total, les incidents impliquant des armes à feu ont provoqué la mort de plus de 45.000 personnes aux Etats-Unis en 2020, soit 13% de plus que l'année précédente. Cette augmentation est à attribuer au nombre d'assassinats qui a crû cette année-là de 33%. Pendant longtemps, les accidents de la route ont représenté la première cause de décès chez les Américains âgés de moins de 19 ans. Les statistiques ont toutefois fortement baissé au cours des dernières années grâce à l'amélioration de la sécurité des véhicules et sur les routes. (Belga)