Sept blessés dans un accident de la route à Kasterlee

(Belga) Une collision entre deux voitures a fait sept blessés jeudi après-midi à Kasterlee en Campine anversoise, a indiqué la police de Turnhout. Une conductrice est dans un état grave tout comme un enfant qui était avec elle dans le véhicule.

L'accident s'est produit lorsqu'une des deux voitures a voulu tourner dans une rue annexe. L'autre véhicule venant en sens inverse a percuté de plein fouet la voiture qui quittait la chaussée principale. Les sept personnes présentes dans les deux voitures ont été blessées. La plus grièvement touchée est la conductrice de la voiture percutée, qui est maintenue dans le coma. Un enfant présent dans cette voiture est aussi grièvement blessé. Trois autres enfants et deux passagers adultes souffrent de blessures plus légères. La Turnhoutsebaan (N19) a dû être fermée au trafic pendant quelques heures à la suite de l'accident. (Belga)