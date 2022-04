Sept initiatives créatives bruxelloises ont été récompensées par les visit.brussels Awards

(Belga) Sept initiatives créatives bruxelloises ayant marqué l'année 2021 ont été récompensées par les visit.brussels Awards, lors d'une cérémonie organisée jeudi soir à Train World.

Les gagnants de cette nouvelle édition ont été élus par le grand public et par un jury composé de membres des différentes associations professionnelles du secteur touristique et de la presse. Dans un premier temps, le public a sélectionné parmi 98 projets les cinq finalistes de chaque catégorie. Le jury a ensuite élu les vainqueurs sur base des critères suivants: l'originalité, l'innovation, la réussite du projet, l'orientation client, la durabilité du projet (écologique, économique et sociale), les efforts pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans la catégorie Best creative alternative (meilleure création alternative), c'est l'asbl Jazz Projects avec la Brussels Jazz Weekend Balcony Edition qui a remporté le prix. Le prix Audacious new project (nouveau projet audacieux) a lui été décerné à l'initiative "Pay What You Can" de l'absl Kaaitheater, où vous décidez combien vous payez pour un billet culturel. Quant à "J'appelle un étudiant" de l'asbl 1Toit2Ages, le projet sort lauréat de la catégorie Solidarity initiative. Le projet Hearth Project: Rethinking food for all (repenser l'alimentation pour tous) a pour sa part reçu le prix dans la catégorie Sustainable initiative (initiative durable). Pour la catégorie Co-création, le prix est revenu à Pali Pali avec "Grand Hospice x Jardin", le bar culturel en plein air. Le prix Brussels on stage a lui été attribué à "Chose Qui Bouge" de VOLTA. Enfin, IAH Congress 2021 de MCI Benelux a été choisi comme meilleur congrès/événement B2B. Depuis 10 ans, les visit.brussels Awards récompensent les initiatives culturelles et touristiques bruxelloises ayant permis à la capitale de rayonner au niveau national et international.