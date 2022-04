Journée d'action pour le pouvoir d'achat: quelles sont les perturbations à Bruxelles?

Le front commun syndical mène vendredi, à Bruxelles et aux quatre coins de la Belgique, diverses actions pour "de meilleurs salaires" et pour rappeler son opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de "verrouiller" le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante et de prix de l'énergie exorbitants.

Une manifestation est ainsi prévue vendredi matin, de 10h à 12h, devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), rue Ravenstein à Bruxelles. Mais d'autres actions sont également prévues dans les provinces.

Suite à cette manifestation nationale, des perturbations au niveau de la circulation des trams, bus et métros sont attendues en raison de la participation d’une partie du personnel de la STIB.

Voici le détail des perturbations mis à jour à 6h30. Ces perturbations annoncées sont amenées à évoluer au cours de la journée.

Lignes qui circulent (avec parfois beaucoup de retard)

Métro : ligne 1

Tram : lignes 3 4 7 8 9 51 82 et 92

Bus : lignes 12 34 53 59 65 71 87 (prolongé depuis Simonis jusqu’à Étangs Noirs) 88 et 95.

Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées.

La loi de 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, modifiée en 2017 sous le gouvernement Michel, encadre l'évolution des salaires dans le but de protéger la position concurrentielle des entreprises belges vis-à-vis des principaux pays voisins que sont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Les syndicats veulent de longue date sa révision, estimant qu'elle est devenue un "carcan" trop rigide et ne permet plus de négocier des augmentations de salaire dignes de ce nom.

En revanche, la SNCB devrait opérer normalement.

Dans la capitale, ce sont les services de Bruxelles-Propreté qui risquent d'être perturbés et notamment les collectes de sac poubelle.