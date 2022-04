Grève chez Ryanair: "Vous avez droit à une compensation", si votre vol est annulé

Comme ce vendredi, environ un vol Ryanair sur trois à destination et en provenance de Brussels Airport sera annulé samedi en raison de la grève du personnel de cabine, confirme l'aéroport bruxellois.



Que doivent faire les personnes dont les vols ont été annulés ? "Malheureusement, ils doivent attendre les informations de Ryanair. À partir du moment où ils reçoivent le mail d'annulation, ils doivent procéder à la demande de remboursement. Donc ça va assez rapidement. Nos informations à ce propos sont assez positives", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole Test-Achats.



"Par contre, ils doivent aussi avoir droit à une compensation et là pour le moment, Ryanair se fait tirer l'oreille. Et donc il ne prévoit rien et c'est le règne de la débrouille. Pourtant, cette compensation, en fonction de la distance du vol, c'est-à-dire 250, 400 ou 600 euros, doit être proposée par Ryanair aux consommateurs et pour le moment, c'est le grand vide. Donc, là aussi, il y a un problème", précise le porte-parole.



Le consommateur doit donc obtenir le remboursement du ticket ou la proposition d'une alternative et "une compensation financière directe, donc en espèces".



Jean-Philippe Ducart ajoute qu'il est aussi possible de demander le remboursement de certains frais directement liés à l'annulation comme par exemple des nuits d'hôtel. "C'est ce qu'on appelle les dépenses raisonnables liées au voyage qui a été annulé".



Les vols annulés



Samedi, une dizaine de vols Ryanair (cinq au départ et cinq à l'arrivée) seront annulés à l'aéroport de Zaventem, sur un total d'un peu plus de trente vols normalement programmés, a indiqué Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport.



Un tiers des vols Ryanair à destination et en provenance de Zaventem ont déjà été annulés ce vendredi, et quarante en partance de Charleroi.



Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique a entamé vendredi une grève de trois jours après l'échec des négociations concernant la rédaction d'une nouvelle convention collective de travail (CCT). La compagnie a regretté une action "irresponsable".