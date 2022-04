 Colonne de fumée noire dans le ciel de Bruxelles: un incendie s'est déclaré rue du Magasin

Un incendie s'est déclaré vendredi en début d'après-midi dans une maison squattée, rue du Magasin, dans le centre de Bruxelles, a indiqué vers 15h30 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.



Le feu semblait partir du garage situé au rez-de-chaussée et il se serait propagé à toute la maison de deux étages. "Pendant leur reconnaissance, les pompiers ont trouvé un deuxième foyer au premier étage et tout à coup le toit s'est embrasé", a commenté Walter Derieuw. Les secours ont évacué huit habitants d'un bâtiment voisin en raison du fort dégagement de fumée. L'incendie est resté limité à la maison. Il a été maîtrisé peu avant 16h00. Les pompiers ont mobilisé sur les lieux quatre autopompes et quatre auto-échelles.





©IMAGES POMPIERS DE BRUXELLES