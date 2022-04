Un homme commet un accident de la route avant de blesser 2 policiers à Fléron

Un homme qui venait de commettre un accident de la route a blessé deux policiers, dont un n'était pas en service, vendredi matin à Fléron, indique le parquet de Liège.



Un homme de 22 ans a commis un accident vendredi matin sur la zone de police de Fléron. Seul en cause et pour une raison encore à déterminer, il a invectivé les personnes qui se trouvaient à proximité du lieu de l'accident. Un policier, qui n'était pas un service, a voulu intervenir et a reçu des coups de la part du chauffeur. La police de Fléron s'est ensuite rendue sur les lieux. L'homme s'en est alors pris aux agents et a blessé l'un d'eux à l'épaule. D'après les informations dont disposait le magistrat, le policier aurait plusieurs dizaines de jours d'incapacité de travail. Selon les premiers éléments, l'auteur des coups aurait été sous l'influence de l'alcool, mais l'information n'était pas encore confirmée par le parquet de Liège, vendredi vers 17h00. L'homme sera déféré samedi matin devant le parquet de Liège.