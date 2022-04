Une salle du Palais des Beaux-Arts de Charleroi bientôt entièrement rénovée

(Belga) Le Palais des Beaux-Arts (PBA) de Charleroi devrait disposer d'ici à la fin de l'année d'une salle du Hangar entièrement rénovée, a indiqué vendredi le directeur de l'institution, Pierre Bolle, en référence au chantier qui a été lancé début d'année.

Bâtiment industriel datant du début du 20 siècle, le Hangar a été mis à disposition du PBA par la Ville de Charleroi voici quelques années. Les équipements y étaient toutefois limités, basés essentiellement sur des structures provisoires. Le chantier en cours permettra de doter la salle d'une isolation thermique et acoustique, de sanitaires, d'équipements scéniques mais aussi de réparer la dalle de béton, a indiqué Pierre Bolle. Rénovée, la salle pourra accueillir quelque 340 personnes assises et près de 700 debout selon le directeur, qui se réjouit de pouvoir compter sur une telle infrastructure, à côté de la grande salle du PBA. "Ca sera un véritable espace confortable, accueillant et très multidisciplinaire pour les arts de la scène, qui va nous permettre de mieux rationaliser l'utilisation de nos infrastructures", a affirmé le directeur. Le montant du chantier de rénovation s'élève à 1,8 million d'euros (TVA comprise) financés sur fonds propres. (Belga)