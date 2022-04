Coupe des Nations de cyclisme sur piste - Noah Vandenbranden termine à la 11e place sur la poursuite

(Belga) Noah Vandenbranden a réalisé la meilleure performance belge de la deuxième journée de la manche de Coupe des Nations de cyclisme sur piste à Glasgow en Écosse vendredi avec une 11e place sur la poursuite. Tuur Dens et Katrijn De Clercq ont eux disputé la finale de la course à l'élimination.

Chez les dames, De Clercq, 21 ans, a pris la 14e place de la finale après une chute tandis que Tuur Dens a terminé à la 16e place chez les messieurs dans une course remportée par l'Italien Elia Viviani. Vandenbranden, 19 ans, a lui pris la 11e place de la poursuite individuelle sur 30 participants. Thibaut Bernard s'est lui classé 21e. Parmi les autres Belges en action vendredi, Nicky Degrendele a été éliminée en huitièmes de finale du sprint. Maxwell De Broeder et Arthur Senrame se sont eux respectivement classés 21e et 22e du chrono sur 1.000 m. La manche de Glasgow se termine dimanche. Samedi, Lotte Kopecky fera son entrée sur l'omnium. (Belga)