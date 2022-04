Fusillade et gros déploiement policier dans un quartier de Washington

(Belga) Au moins trois personnes ont été blessées dans une fusillade vendredi dans la capitale américaine Washington, a annoncé la police déployée en nombre, qui a bouclé un quartier et demandé aux habitants de s'abriter.

"Il y a au moins trois victimes, deux hommes et une mineure", a écrit sur Twitter la police de Washington, qui a déployé sur place d'importants effectifs, équipés de fusils et d'imposants boucliers pare-balle. Une université a été placée en état de confinement. Les faits se déroulent dans un quartier du nord-ouest de la capitale, plutôt aisé et habituellement tranquille. De nombreux habitants ont été évacués en vitesse de la zone où ont retenti de nombreuses détonations, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.