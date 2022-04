Une personne s'immole par le feu devant la Cour suprême américaine

(Belga) Une personne s'est immolée par le feu vendredi devant la Cour suprême américaine provoquant son évacuation par hélicoptère, a confirmé à l'AFP une porte-parole de la Haute Cour.

"Vers 18H30 locale, une personne s'est rendue sur l'esplanade en face du bâtiment de la Cour suprême et s'est immolée par le feu", a indiqué dans un communiqué une porte-parole de la plus haute institution judiciaire du pays. "Un hélicoptère médical s'est posé sur l'esplanade et la personne a été évacuée vers un hôpital local", a précisé la même source. Aucune autre personne n'a été blessée et la zone était inaccessible vendredi pour les besoins de l'enquête. L'événement n'a pas été considéré comme menaçant la sécurité publique, ont souligné les services de la Cour suprême. Selon la chaîne Fox, il s'agit d'un homme mais aucun détail sur son état de santé, son identité ou les raisons de son geste n'était connu vendredi soir. Ce drame survient deux jours après l'évacuation du Capitole en raison d'une fausse menace aérienne. La menace signalée n'était en fait que des parachutistes de l'armée américaine, largués depuis un avion pour participer à un spectacle d'avant-match au stade de baseball, situé à moins de 2 kilomètres du Capitole. (Belga)