Un début de semaine instable avant le retour du soleil jeudi

(Belga) Après un week-end doux et plutôt ensoleillé, la semaine prochaine débutera par un temps instable. Lundi, les nuages cumuliformes se développeront en fin de matinée et des averses sont attendues dans l'après-midi. Les maxima seront proches de 10° sur les hauteurs, de 13° ou 14° dans le centre du pays et de 15° à 16° dans le sud-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Mardi, une zone d'averses touchera principalement le sud du sillon Sambre et Meuse. À la mer et dans le nord-ouest du pays, le temps devrait rester sec et sera plus ensoleillé. Dans le centre, une averse isolée pourrait se produire tandis que dans le sud-est, les averses seront parfois soutenues. Les maxima se situeront entre 10° à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 15° ailleurs. Mercredi, la nébulosité sera variable à parfois abondante mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 11° ou 12° en haute Belgique et 15° dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est. Jeudi, le temps deviendra plus chaud et ensoleillé avec des maxima qui avoisineront les 18°. Le lendemain, des voiles d'altitude feront leur apparition et le thermomètre baissera de quelques degrés. Samedi pourrait enfin marquer le retour de la pluie depuis l'Ouest, les maxima attendus ne dépassant plus les 14° dans le centre du pays. (Belga)