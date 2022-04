Le projet d'une vie: six jeunes producteurs veulent lancer une ferme bio coopérative

Un nouveau projet de ferme citoyenne est en passe de voir le jour dans la commune de Philippeville, dans la province de Namur. Six producteurs veulent lancer une coopérative qui aura pour objectif de nourrir 300 ménages locaux dans le respect de la nature.

"L’objectif des visites qu’on organise tout le mois d’avril et de mai c’est de faire connaitre le projet au plus grand nombre d’une part et de réussir à récolter les sous pour acheter cette ferme d’autre part", explique Zoé, une des productrices du projet.

Car pour acheter les 34 hectares de terres agricoles et le bâtiment, le collectif doit rassembler un montant de 1,8 millions d’euros d’ici la fin mai. En plus d’acquérir l’exploitation, il faudra effectuer des travaux de rénovation pour y produire des fruits, des légumes, du pain et des fromages.

"L'avantage c'est qu'on va pouvoir se soutenir dans les moments difficiles. On va pouvoir acheter du matériel ensemble, mettre en commun de la main d'oeuvre comme un ouvrier qui va pouvoir travailler certains jours au maraîchage et d'autres jours à la boulangerie", se projette déjà Floriane Heyden, la responsable de l'appui aux producteurs de la "Ferme des Arondes".

Les citoyens qui souhaitent aider ce projet peuvent le faire en achetant des parts de 100 euros.

Un cinquième de la somme est déjà récolté, il reste encore quelques semaines aux six jeunes producteurs bio pour réunir les fonds nécessaires et concrétiser leur rêve.