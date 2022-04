Le roi Philippe participe à l'iftar chez une famille musulmane de Ham

Le roi Philippe s'est rendu cette semaine dans une famille de Ham, dans le Limbourg. Le souverain a participé à l'iftar de la famille musulmane. Il s'agit du repas pris chaque soir par les musulmans pour rompre le jeune jeûne durant le ramadan. La reine Mathilde devait l'accompagner, mais un test Covid positif l'en a empêché, selon le Palais royal.

Le Roi "a été invité à se joindre à eux en cette période de ramadan pour déguster de délicieux plats syriens faits maison et découvrir la culture syrienne. La famille explique comment elle vit le ramadan au quotidien et parle notamment de l'importance de l'iftar comme moment de convivialité et de partage", a précisé le Palais royal sur Instagram. "Souvent, les familles, les amis et les voisins se réunissent pour savourer" le repas de l'iftar, indique encore la publication.

Comme l'expliquent nos confrères de la VRT, la mère de la famille, Sevim Nabghali, est cuisinière et partage ses recettes sur Instagram. Elle avait invité le couple royal à venir goûter ses plats. Philippe et Mathilde ont finalement accepté l'invitation, à sa grande surprise. "J'ai passé deux jours à cuisiner", a confié la dame au journal Het Belang van Limburg. De leur côté, les enfants ont indiqué que le Roi leur avait posé beaucoup de questions.

Cette année, le ramadan a débuté le 1er avril et prend fin le 1er mai.