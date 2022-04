Le chanteur Arno est décédé  

Le chanteur belge Arno est décédé ce samedi. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Né à Ostende, Arno Hintjens avait 72 ans.

Jusqu'au bout, l'artiste a continué à travailler et à exercer sa passion, la musique. Il était encore sur scène en février et préparait un nouvel album, qui sortira donc à titre posthume.

Une voix et une gueule

Arno, c'était d'abord une voix brisée, noyée dans un fort accent ostendais. Une gueule aussi: de grands yeux d'enfant sur un look poivre et sel à la Gainsbourg, personnage auquel on le comparera toute sa vie.

Débuts en groupe

A sa naissance en 1949, Arnold Charles Ernest Hintjens comprend vite que sa vie sera anticonformiste, comme l'étaient ses parents. C'est avec un harmonica qu'il se lance à l'aube des années 70 en intégrant le groupe des Freckleface, puis les TC Matic. Jusqu'au milieu des années 80, ces avant-gardistes produisent plusieurs albums. Putain putain est l'un de leurs morceaux d'anthologie.

Arno est un bon vivant. Alcool, cigarettes et nuits interminables avec ses camarades musiciens. Il va même devenir un temps le cuisinier personnel de Marvin Gaye, venu se soigner sur la côte belge à l'aube des années 80.

La vie est belle, mais une carrière en solo le titille. En 1986, il sort Arno, son premier album.

Écorché vif, son génie le mène sur les plus grandes scènes: l'Ancienne Belgique, la Cigale ou encore l'Olympia en 1996.

Au milieu des années 90, l'artiste sort son célébrissime Les Yeux de ma mère. Arno compte alors vingt années de carrière au compteur.

Le poète séduit également le cinéma à plusieurs reprises: Camping Cosmos, Alors voilà, et une participation à la bande originale de Merci la vie, de Bertrand Blier.

Le talent d'Arno devient indissociable du patrimoine belge. Le royaume lui décerne des prix, notamment celui de Chevalier des Arts et des Lettres, mais aussi Officier de l'Ordre de la Couronne.

Les fleurs sont trop chères. Je me suis dit que j'allais attendre pour crever

Le roi Philippe avait reçu l'artiste en audience privée pour prendre de ses nouvelles au début 2022. Car Arno ne cachait pas qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, le contraignant à annuler de nombreux concerts ces derniers mois.

Récemment, Arno s'était confié au Parisien, utilisant sa plus belle arme, l'humour, pour évoquer la mort. "Les fleurs sont trop chères. Je me suis dit que j'allais attendre pour crever".