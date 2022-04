Un bateau coule dans l'archipel des Galapagos, risque de pollution au diesel

(Belga) Un bateau a coulé samedi dans l'archipel des Galapagos, sanctuaire de biodiversité au large de l'Equateur, et des mesures de prévention ont été prises pour éviter un éparpillement du diesel contenu dans ses réservoirs, a indiqué le parc national sur les réseaux sociaux.

"En réponse au naufrage d'un bateau de plongée dans la baie d'Academia, les gardiens du parc ont placé des barrières de confinement et de dispersion pour limiter les éventuels impacts négatifs sur l'environnement. L'armateur effectuera des actions de renflouage, sur la base du protocole d'urgence", est-il écrit sur le compte Twitter de la direction du parc national des Galapagos. Sur des photos publiées avec le texte, on voit des digues flottantes posées sur l'eau et des traces arc-en-ciel sur le sable provenant du déversement du carburant. La compagnie pétrolière publique Petroecuador a indiqué dans un communiqué que "le navire privé Albatroz a coulé sur l'île de Santa Cruz, à Puerto Ayora, transportant du diesel", sans préciser la quantité de carburant. Les quatre membres d'équipage sont sains et saufs, a-t-elle précisé. Les îles Galapagos sont classées par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'humanité pour leur faune et flore uniques au monde, et font partie de la réserve mondiale de la biosphère. L'archipel équatorien, qui a inspiré la théorie de l'évolution du naturaliste anglais Charles Darwin, compte 198.000 km2 de zone marine protégée depuis une récente extension de 60.000 km2 en janvier. En décembre 2019, une barge contenant environ 600 gallons (220.000 litres) de diesel a coulé sur l'île San Cristobal, également aux Galapagos, provoquant un déversement non quantifié qui, selon le gouvernement, n'a pas eu d'impact sur la faune. (Belga)