Un dimanche plutôt ensoleillé avant un début de semaine quelque peu pluvieux

(Belga) Dimanche après-midi, le temps sera sec sur la plupart des régions avec du soleil et des champs nuageux, indique l'Institut royal météorologique (IRM). A la Côte, il fera plutôt ensoleillé. De l'autre côté du pays, en province de Luxembourg et dans le sud de la province de Liège, quelques averses locales sont à craindre. Les maxima se situeront entre 14° en Haute Ardenne et à la mer, et 18° ou 19° ailleurs. Le vent sera généralement modéré de nord-est. Au littoral, il sera assez fort de nord à nord-est avec des pointes de 50 km/h.

Dimanche soir, une averse sera possible dans l'est et le nord-est du pays tandis qu'il fera sec dans la moitié ouest du territoire. Le risque d'averses se maintiendra en revanche dans la partie est. Les minima varieront entre 2° en Haute Ardenne, autour de 5° en plaine et jusqu'à 8° à la mer. Le vent sera souvent faible de secteur nord, au littoral modéré à assez fort. Lundi, après quelques périodes ensoleillées en matinée, le ciel se couvrira depuis les Pays-Bas et des averses suivront. Des pluies intenses sont attendues sur le nord et l'est du pays, avec un léger risque d'orage. Il fera plus frais avec des maxima autour de 13° ou 14° dans le centre et qui ne dépasseront pas 9° sur le relief. Mardi, le temps sera sec en basse et moyenne Belgique, bien que quelques averses se produiront encore au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima iront de 10° à 16°. De mercredi à vendredi, le temps sera généralement sec, avant un risque plus important de précipitations à partir de samedi. (Belga)