Présidentielle en France: 26,41% de participation à 10h00 GMT

(Belga) La participation au second tour de l'élection présidentielle en France s'élève dimanche à 12h00 à 26,41%, soit près de deux points de moins qu'en 2017 (28,23%) à l'occasion du même duel entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Ce chiffre marque également un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2012 (30,66%) et 2007 (34,11%), et tutoie celui de 2002 (26,19%), quand le candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen (le père l'actuelle cheffe de file du Rassemblement national, ex-Front national) affrontait Jacques Chirac (droite). La participation est en revanche légèrement en hausse par rapport au premier tour il y a deux semaines (25,48%), selon le ministère. Mme Le Pen a voté dimanche peu après 11H00 dans son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais, nord de la France) pour le second tour de l'élection présidentielle qui l'oppose à M. Macron, a constaté l'AFP. (Belga)