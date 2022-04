Sur les murs, sur les réseaux sociaux, dans les cafés... La Belgique, émue, rend hommage à Arno

C'est une grande icône que la Belgique a perdu ce samedi. Arno est décédé des suites d'un cancer du pancréas. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient dans le plat pays.

Le Palais royal a rendu hommage au chanteur sur Twitter en évoquant "une personnalité attachante" et un "artiste incroyablement talentueux".

Arno était un habitué des cafés du centre de Bruxelles, où se sont rendus en nombre hier les fans et amis. Jo est l'un d'entre eux, il avait l’habitude presque chaque jour depuis 10 ans de partager sa table avec le chanteur. Mais il a préféré venir se recueillir ce matin à la mémoire de son vieux copain. "Hier soir il y avait beaucoup de monde pour lui rendre hommage alors je suis venu ce matin. C’est compliqué pour tout le monde, c’est pour ça que je suis venu quand il n’y a personne." Sa mort, Jo se doutait qu'elle arriverait bientôt. "Il savait qu’il devait partir, reprend Jo. Mais il vivait de jour en jour, un par jour, il ne se faisait pas de souci pour demain ou pour hier, il vivait maintenant."

Arno habitait près de la place Sainte-Catherine, il avait ses petits rituels comme celui d'acheter son journal et venir le lire en terrasse, en toute simplicité. "Il était adorable", décrit ce cafetier. "Il nous a plusieurs fois donné des invitations pour venir à ses concerts, il signait presque tous ses CD, il les donnait." Puis il se souvient: "Ces derniers temps, les petites chaises de l’extérieur étaient trop inconfortables pour lui, alors on changeait de chaise pour une plus confortable, juste pour lui."

L'Hôtel de ville de Bruxelles a ouvert ce dimanche un livre de condoléances jusque 18h00 et un clin d'oeil musical lui sera rendu dans la soirée.

Stromae, avec qui il a partagé la scène de l'Ancienne Belgique en février pour le morceau "Putain, putain" lui a eu également de tendres paroles pour son "tonton".

A Ostende, la ville qui l’a vu naître, un hommage lui a également été rendu sous l'immense fresque dessinée à son effigie. "C’était un artiste top, un gars vraiment sympa, un mec rock-n’roll", regrette un local.

100% belge, Arno voulait que ses cendres soient dispersées en mer du Nord au son du titre Like a rolling stone de Bob Dylan.