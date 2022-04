À quoi les Français doivent-ils s'attendre pour les prochaines années? "Nous sommes dans un pays cocotte-minute"

Jean-Yves Camus, Politologue et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès et Gérard Davet , Co-auteur du livre sur Emmanuel Macron "Le traître et le néant" étaient les invités de C'est pas tous les jours dimanche. Selon eux, dans un cas comme de l'autre, l'avenir de la France risque d'être compliqué.

Ce samedi, ont lieux les élections du second tour des élections présidentielles françaises. Nos voisins sont-ils à l'aube de l'extrême droite de Marine Le Pen au pouvoir ? Jean-Yves Camus doute que cela soit le cas cette année, car les sondages semblent se tourner vers Emmanuel Macron. En revanche, le politologue de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès ne peut pas en dire autant pour les prochaines élections, dans cinq ans : "Cela dépendra de ce que sera le second quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que les mécontentements s'accumulent. Nous sommes dans un pays 'cocotte-minute' qui connaitra de nouveaux mouvements sociaux assez importants" Cette idée est partagée par le journaliste d'investigation Gérard Davet. Selon lui, ce sera l'écart entre les deux candidats qu'ils faudra surveiller : "Si Marine Le Pen se rapproche des 50%, ce sera un vrai désaveu et un vrai souci pour Emmanuel Macron. Je pense que la France sera difficile à gouverner d'ici les prochains mois".