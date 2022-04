"Il est vraisemblable qu'Emmanuel Macron va remporter l'élection présidentielle française", estime le politologue Pascal Delwit

Le politologue Pascal Delwit, invité sur le plateau du RTLINFO 19h, revenait sur les résultats des premiers sondages des élections présidentielles françaises

qui avancent en début de soirée qu'Emmanuel Macron serait en tête des voix avec 55%-58% des voix. Le président sortant Emmanuel Macron arriverait en tête du second tour de la présidentielle française avec entre 55 et 58% des voix, selon 4 enquêtes d'opinion réalisées en ligne par les instituts de sondage.

L'expert commente ces chiffres: "Ces sondages restent fiables. On n'est pas encore dans le décompte des bulletins de vote, mais compte tenu de l'écart qui est donné et que tous les instituts donnent la même dynamique, il est effectivement vraisemblable qu'Emmanuel Macron va remporter l'élection présidentielle française."

"On n'est jamais à l'abri d'une surprise mais on imagine mal que les 4 instituts se soient trompés et qu'ils aient mal évalué les choses", analyse le politologue.

Des sondages pour la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique donneraient par contre Marine Le Pen gagnante dans ces territoires avec plus de 60% des votes. En 2017, elle y avait fait 25 à 35%. Comment l'expliquer?

"Les résultats dans les territoires d'Outre-mer ont été détonants dès le 1er tour. Jean-Luc Mélenchon y avait largement remporté ce premier tour. Je crois qu'un des éléments de cette explication reste la gestion de la crise du Covid. Cela a été une gestion très compliquée dans les départements et les territoires d'Outre-mer avec une très forte résistance par rapport aux vaccins et compte tenu des propos d'Emmanuel Macron par rapport aux non vaccinés, on peut imaginer qu'il y a eu des formes de réaction sur cette gestion de la crise qui a été très particulière dans ces départements d'Outre-mer", développe Pascal Delwit.

