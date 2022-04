Le compte Twitter de Geert Wilders à nouveau suspendu

(Belga) Le compte Twitter du leader populiste néerlandais Geert Wilders, allié de Marine Le Pen et connu pour ses positions anti-islam, a été à nouveau suspendu, ont indiqué des sites internet de droite De Dagelijkse Standaard et NieuwNieuws et des élus de son parti, le PVV.

M. Wilders a indiqué que son compte était "temporairement limité" en raison de certains de ses tweets, dont l'un dirigé contre le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif invoquant des menaces de morts proférées par des musulmans depuis le Pakistan. Le dernier tweet du dirigeant du Parti de la liberté (PVV, extrême droite, dans l'opposition) date du mercredi 20 avril. (Belga)