ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE - Emmanuel Macron réélu à la présidence avec 58,2% des voix -2

Le président français Emmanuel Macron a été réélu dimanche pour un second mandat de cinq ans, face à sa rivale Marine Le Pen, qui réalise le plus important score de l'extrême droite à une élection présidentielle depuis le début de la Ve République en 1958.

Le chef de l'Etat sortant obtient entre 57,6 et 58,2% selon les estimations. Les Français ont donc choisi de reconduire un président centriste libéral et très pro européen face à une candidate radicale ayant la "priorité nationale" au coeur de son projet, et extrêmement critique vis-à-vis de l'Union européenne. Emmanuel Macron, 44 ans, est le premier président français à être réélu pour un second mandat en 20 ans, depuis Jacques Chirac en 2002 face au père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Mais cette élection s'inscrit dans un contexte d'abstention record, estimée à 27,8% par l'Ifop, un taux inédit pour un second tour depuis 1969 (31,3%). Le réflexe du "front républicain" ou du barrage à l'extrême droite, qui avait fonctionné il y a cinq ans, a cette fois été moindre chez une partie des électeurs hostiles au président et lassés par la réédition du duel Macron Le Pen. A titre de comparaison, M. Macron avait en 2017 remporté 66,10% des suffrages, devançant largement Mme Le Pen (33,90%). A 53 ans, cette dernière porte l'extrême droite à un niveau record en France, laissant augurer des temps difficiles pour le président réélu, dont le premier défi sera d'obtenir une majorité aux législatives de juin.