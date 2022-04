Vente de BD aux enchères au Palais des Congrès de Liège : 190 000 euros récoltés

(Belga) BD Enchères a proposé une vente de plusieurs centaines de lots dimanche au Palais des Congrès de Liège. Plus de 190.000 euros ont ainsi été récoltés, ont indiqué les organisateurs.

Un catalogue plus généraliste du 9e art était mis en vente avec des tirages de têtes, des albums mais aussi des objets BD. Une 56e vente aux enchères qui a rencontré un franc succès : "Sur les 516 lots, il y a très peu d'invendus et nous avons constaté un engouement avec un grand nombre de participants", a signalé Michael Buys. Plusieurs pièces ont suscité une attention particulière : "La planche originale d'une couverture de l'œuvre Les Petits Hommes de Béatrice Tillier a été adjugée pour 7.500 euros, le premier album de Lucky Luke a rapporté 4.500 euros tandis qu'un dessin de Gaston Lagaffe réalisé par Franquin a trouvé preneur pour une somme de 3.700 euros", a précisé Michael Buys. D'autres œuvres comme une statue en bronze sculptée à 8 exemplaires par Frank Pé, auteur des séries Broussaille et Zoo, une illustration de Béatrice Tillier ainsi que des albums de Tintin ont également capté l'attention de l'audience. Un succès pour cette vente dont se réjouissaient les responsables de BD Enchères.