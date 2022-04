Élections françaises: voici pour qui aurait voté Paul Magnette au premier tour (vidéo)

Invité par Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, le président du PS, Paul Magnette, a réagi à la victoire d'Emmanuel Macron aux présidentielles françaises.

La réélection d'Emmanuel Macron est un "soulagement" pour le président du Parti socialiste, Paul Magnette. Invité au 7h50 sur Bel RTL, il a affirmé qu'une victoire de Marine Le Pen serait une "tragédie", et qu'il fallait y faire barrage, bien qu'il n'ait "aucune affinité pour Emmanuel Macron". Selon lui, le président sortant a été "le président des riches, qui a aggravé les fractures sociales en France et qui a souvent été très méprisant et arrogant vis-à-vis de la population".

Pour Paul Magnette, Emmanuel Macron devrait désormais être à l'écoute "de cette France qui souffre, de tous ces Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et ceux qui aspirent à une transition écologique beaucoup plus ambitieuse", dit-il. Le socialiste se dit pourtant sceptique, car "il y a cinq ans il aurait dû le faire aussi", en faisant référence au nombre de Français qui l'avaient élu pour faire barrage à l'extrême droite, "or il ne les a pas du tout écouté", déplore-t-il.

Pour qui aurait voté Paul Magnette ?

Interrogé par Fabrice Grosfilley sur ses intentions de vote s'il avait été en France, Paul Magnette a affirmé qu'il voterait "en dernière minute" pour Jean-Luc Mélenchon, même s'il avait "beaucoup de réserves". Le président du PS estime que "son programme écologique et social est à peu de choses près exactement le même que le Parti socialiste". Paul Magnette déplore tout de même "sa politique internationale, le fait qu'il ait toujours refusé de condamner la Chine et le génocide des Ouïghours" ou "son ambiguïté sur l'attitude vis-à-vis de Poutine". Il n'y a pas lieu, selon lui, de comparer Jean-Luc Mélenchon avec le PTB, car "il n'est pas communiste".

Le Parti socialiste français a eu des résultats catastrophiques lors de ces élections. Sa candidate, Anne Hidalgo n'a rassemblé que 1.7% des votes. Paul Magnette ne se montre pourtant pas inquiet pour son propre parti parce que selon lui "la situation est totalement différente".