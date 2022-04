Guerre en Ukraine: absence d'accord sur l'évacuation de Marioupol, les États-Unis accélèrent leurs livraisons d'armes

Les regards sont à nouveau braqués ce lundi 25 sur Marioupol, ville martyre du sud-est de l'Ukraine pilonnée par l'armée russe depuis le début de la guerre, où la Russie a annoncé un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils terrés avec les derniers combattants ukrainiens. Mais Kiev a démenti la conclusion d'un accord en ce sens. De leur côté, les représentants de la diplomatie américaine en visite en Ukraine, ont promis plusieurs centaines de millions d’aides.

Aucun accord n'a été conclu lundi pour créer un couloir humanitaire permettant l'évacuation des civils terrés avec des combattants ukrainiens dans le complexe métallurgique assiégé d'Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a affirmé Kiev.



"Je déclare officiellement et publiquement que malheureusement, il n'y a aucun accord concernant un couloir humanitaire depuis Azovstal aujourd'hui", a écrit sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk, peu après l'annonce par la Russie qu'elle cesserait les hostilités pour permettre l'évacuation des civils.



Plusieurs tentatives d'évacuations de civils de ce port stratégique sur la mer d'Azov, détruit à 90% selon les autorités ukrainiennes, ont échoué ces dernières semaines.



Dans le reste du pays, les combats se poursuivent dans le Donbass à l'Est, où de nombreuses localités sont quotidiennement bombardées.





Les chefs de la diplomatie américaine ont rencontré Volodymyr Zelensky

La rencontre devait rester secrète et n’être révélée qu’une fois terminée. Mais la venue des ministres américains des affaires étrangères et de la défenses avait été éventée dès ce samedi, par le président ukrainien lui-même.

"La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Et ils sont convaincus qu'ils peuvent gagner", a déclaré Lloyd Austin, ministre américain de la défense, "Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien". "Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine", a-t-il ajouté, après avoir rencontré au côté du secrétaire d'Etat Anthony Blinken, le président Volodymyr Zelensky.

Les Etats-Unis, qui ont annoncé une nouvelle aide militaire directe et indirecte pour l'Ukraine de 700 millions de dollars, ont accéléré dernièrement leurs livraisons d'équipements militaires. Une livraison que le président Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer aux Occidentaux. Ils livrent désormais des armes lourdes, afin de résister à l'offensive russe qui se concentre sur l'est et le sud du pays, après que les troupes de Moscou eurent échoué dans la région de Kiev, dont elles se sont retirées fin mars.