Valérie Pécresse relance un appel aux dons après avoir récolté deux millions d'euros

Valérie Pécresse a relancé lundi un appel aux dons, après avoir récolté deux millions d'euros, pour combler le trou de 5 millions laissé par sa cuisante défaite au premier tour de la présidentielle.



Un premier appel, lancé au lendemain du second tour, "nous a permis de récolter deux millions d'euros", affirme l'ex-candidate LR dans un message video posté sur les réseaux sociaux.



"Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons", ajoute-t-elle, en invoquant "ceux qui partagent (ses) convictions" mais aussi ceux qui, "par peur des extrêmes ont choisi le vote utile dès le premier tour".



Valérie Pécresse n'avait récolté que 4,78% des voix au premier tour de la présidentielle, sous les 5% nécessaires pour obtenir à un remboursement de ses frais de campagne, pour lesquels elle s'est "endettée personnellement à hauteur de cinq millions d'euros".



Assurant par ailleurs que son engagement "reste intact", elle invite Emmanuel Macron "à ne pas se tromper sur son succès" car "pour beaucoup de Français, ce ne fut pas un vote d'adhésion mais un vote par défaut".



"Ce vote désillusionné et la puissance des extrêmes constituent un grand risque pour la France", ajoute-t-elle.



"A l'occasion des prochaines législatives, ne nous divisons pas. Ne bradons pas nos convictions", ajoute Valérie Pécresse selon qui il est "vital que la droite républicaine soit vivante et influente".