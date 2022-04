Maxime Pans, le policier blessé lors d'une fusillade à Liège: sa famille donne de ses nouvelles

La famille du policier blessé à Jupille d'une balle dans la tête le 9 septembre 2019, a annoncé mardi qu'il se portait de mieux en mieux. Maxime Pans, agent de police liégeois, avait été grièvement atteint à la tête par un individu armé lors d'une intervention en septembre 2019, rue de Visé. Son collègue avait alors riposté en faisant usage de son arme de service et mortellement touché l'assaillant.

La famille de l'ancien policier a tenu à donner de ses nouvelles:

"Cela fait maintenant neuf mois que Maxime est hébergé dans la maison de repos et de soins 'La Célinie' à Crisnée. Neuf mois que, tous les jours, Maxime se bat pour conserver le maximum d’autonomie avec l’aide de l’équipe médicale de la MRS (kinésithérapeutes, logopèdes, ergothérapeutes, infirmières, psychologues…). Aujourd’hui, Maxime se fatigue toujours très vite et il ne peut se déplacer dans son fauteuil électrique que 2 à 3 heures par jour. Il apprend à vivre avec une mobilité limitée à son seul bras droit et avec une expression orale compliquée", écrit la famille de Maxime Pans avant de poursuivre:

"Les journées ne sont donc pas toutes faciles mais Maxime garde un moral impressionnant tandis qu’on essaie autour de lui de trouver les petits trucs et astuces qui peuvent améliorer son quotidien. Tantôt, il s’agit de stores qu’il peut actionner avec sa tablette ou encore d’un lit plus confortable compatible avec les longs moments que Maxime passe en position couchée."

Maxime reçoit encore fréquemment la visite de collègues de la Police, apprend-t-on.. "Ces contacts lui procurent beaucoup de plaisir et de sérénité dans des échanges qui lui font dire que policier reste le plus beau métier du monde".