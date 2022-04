Test Xiaomi 12: son "petit" format suffit-il à faire le poids face à la concurrence ?

A 899€, le géant chinois Xiaomi, qui accentue sa présence en Belgique mais reste plus discret que la concurrence, prend quelques risques avec le "12", son dernier smartphone. Il a plein de qualités originales (taille, haut-parleurs), mais son positionnement et quelques absences sur la fiche technique pourraient le mettre en danger.

Depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007, qui a inauguré l'ère moderne de l'écran tactile, la taille des téléphones n'a cessé d'augmenter. De 3,5" à l'époque, on a pratiquement doublé la diagonale en 15 ans, la moyenne des smartphones haut de gamme frôlant actuellement les 7". Il y a eu, et il y a encore des exceptions. Je pense bien sûr à l'iPhone SE qui, du haut de sa 3e génération déjà, reste petit (4,7") ; mais aussi aux versions "compact" tentées par quelques constructeurs sous Android, notamment Sony (elles ont connu un succès bien moindre que la proposition d'Apple).

Si je parle de la taille, c'est parce que Xiaomi a diminué celle de la version de base de son dernier modèle phare, le Xiaomi 12 - il ne faut plus ajouter de Mi avant le 12, le fabricant chinois a encore une fois revu son portfolio toujours aussi difficile à comprendre. J'ai testé durant deux semaines ce smartphone dont la diagonale a baissé pour la première fois: le Mi 11 avait un écran de 6,81", le Mi 10 un écran de 6,61", le Mi 9 un écran de 6,39", etc. Le Xiaomi 12, lui, se contente de… 6,21" seulement. Rien d'extraordinairement compact car le récent Galaxy S22 a une diagonal similaire, mais les autres concurrents sont nettement plus grands (Oppo Find X5 et OnePlus 10 notamment).

Nous évoquions le Xiaomi 12 dans le dernier épisode du podcast RTL TechTalk :

Plus compact, plus léger… mais plus performant

Mon avis est peut-être biaisé, car je teste souvent des smartphones, et qu'une diagonale de presque 7" est pratiquement devenu la taille standard à mes yeux. Donc quand j'ai déballé le Xiaomi 12, je l'ai trouvé "mignon" et petit. Et quand je l'ai mis dans ma poche de pantalon à l'avant, je l'ai trouvé finalement très pratique à transporter.

La prise en main est également excellente. On atteint les 2/3 de l'écran sans se tordre le poignet et le recours aux 10 doigts n'est pas aussi indispensable qu'avec les grands smartphones de presque 7". Le Xiaomi 12 mesure 69,9mm de large (75 pour son prédécesseur le Mi 11) et pèse 180 grammes.

Une vraie compacité, donc, qui n'est pas, comme l'iPhone SE, synonyme de fiche technique au rabais. On a donc tout ce qu'il y a de meilleur, ou presque:

La puce phare de 2022, le Snapdragon 8 Gen 1, avec 8 GB de RAM et 256 GB de stockage

Deux faces solides (Gorilla Glass Victus), dont l'arrière en verre poli qui évite les traces de doigts.

Deux vrais haut-parleurs sur les tranches inférieure et supérieure, alors que la concurrence se contente, quand elle propose la stéréo, de faire sortir la moitié du son par la petite zone qu'on colle à l'oreille. Xiaomi a ajouté la signature harman/kardon, plutôt symbolique, mais j'ai fait le test: on profite d'un son plus équilibré, plus "stéréo" que sur d'autres modèles plus chers. Une indéniable plus-value, donc :

La charge rapide (67W). Oppo et OnePlus sont passés à 80W en ce début d'année, mais on parle de détails, car ça reste très confortable: de 0 à 100% en 39 minutes ; en 15 minutes vous récupérez plus la moitié de votre autonomie (15%-75%). Sachez par ailleurs que le Xiaomi 12 Pro, qui n'est pas annoncé en Belgique pour le moment, gère quant à lui la charge à 120W !

Un triple appareil photo à l'arrière: capteur principal de 50 MP qui fait de très bonnes photos (on n'est pas au niveau de l'excellent Oppo Find X5 Pro qui a mis la barre très haut en 2022, mais on n'est pas loin), bien que les couleurs me semblent un peu criardes en plein jour. C'est spectaculaire, mais pas forcément très fidèle. Xiaomi met l'accent sur un autofocus plus performant, capable de suivre le sujet en mouvement, même si des obstacles surgissent. Les autres capteurs sont un très grand-angle de 13 MP (image un peu déformée et de moins bonne qualité), et un macro de 5 MP pour les plans très rapprochés (il faut l'activer dans les options, il ne se déclenche pas tout seul).

Une interface rafraîchissante. MIUI 13, surcouche logicielle de Xiaomi assez populaire et qui égaye un peu un Android en panne d'inspiration ces dernières années, est une réussite à mes yeux. J'apprécie particulièrement le double menu déroulant qu'on peut faire apparaître avec le geste assez intuitif du balayage du pouce vers le bas (même dans une zone du bas de l'écran). Si on effectue ce petit geste sur la droite de l'écran, un centre de contrôle apparaît (icône Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, luminosité, etc). Si on le fait sur la gauche de l'écran, on affiche les tiroirs de notifications :





Ajoutez à cela quelques effets cosmétiques et l'existence d'innombrables "thèmes" modifiant graphiquement l'interface et les icônes, et vous avez une proposition Android originale et agréable. D'autant plus que Xiaomi ne préinstalle plus que Spotify, Facebook et Amazon, en plus des applications maison (dont un navigateur internet avec pas mal d'options étonnantes, comme l'enregistrement des vidéos issues des réseaux sociaux…).

Quelques petites limites

Outre la partie photo qui n'est clairement pas la meilleure de ce début d'année pour cette gamme de prix (le OnePlus 10 Pro à 899€ également fait mieux), il lui manque surtout un capteur dédié au zoom, un "télé". Il ne s'agit que de zoom numérique, donc avec perte de qualité. À ce prix-là, c'est surprenant.

Le design est globalement réussi, avec un dos texturé et un bel équilibre des courbes offrant une bonne prise en main. Mais il est très classique, avec un îlot de capteurs en haut à gauche de la face arrière, qui ressort d'environ 2 mm (presque 3 pour le capteur principal !). L'usage d'une coque est pratiquement obligatoire.

L'écran AMOLED de 6,2" propose un taux de rafraîchissement élevé (120Hz), mais se limite au FHD+ (2400 x 1080 pixels), contre 3200 x 1440 pour le Mi 11. Rien de grave sur une dalle de cette dimension, cependant: l'affichage est très correct.

Il n'y a pas d'étanchéité certifiée, ce qui est étonnant dans cette gamme de prix.

Et parlant du prix, justement, on remarquera que Xiaomi n'est plus le challenger qui se positionne intelligemment en dessous de la mêlée. Comme OnePlus, il est désormais aux mêmes prix, globalement, que les Galaxy S de Samsung, ces derniers bénéficiant d'un écosystème logiciel et matériel plus large dans nos régions (TV, tablette, PC, domotique, etc).





Conclusions

Le Xiaomi 12 est assurément une proposition intéressante pour les habitués d'Android qui veulent essayer autre chose que l'inévitable Samsung. Le fabricant chinois est un peu moins brouillon qu'auparavant, son interface est propre et originale, le rapport qualité-prix est correct (et il devrait vite s'améliorer, Xiaomi est le spécialiste des promotions).

Cependant, à 899€, on retrouve de nombreux concurrents à tous les niveaux. L'iPhone 13 qu'on ne présente plus (910€), le Samsung Galaxy S22 (à partir de 849€), le OnePlus 10 Pro (à partir de 899€) et l'Oppo Find X5 (959€). Du très beau monde, donc, tandis que dans notre pays, Xiaomi, qui communique de plus en plus mais est moins présent que les autres marques, a un peu de retard au niveau de son image. Sans parler du fait qu'il lui manque quelques petits détails, comme un vrai téléobjectif ou l'étanchéité certifiée…