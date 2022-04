Les communes de Wingene et de Ruiselede, en Flandre occidentale, vont fusionner

(Belga) Les communes de Flandre occidentale de Wingene et Ruiselede souhaitent fusionner, ont-elles signalé lundi soir. Elles dervaient former une municipalité unifiée à partir de 2025. C'est la première fois qu'une fusion volontaire aura lieu en province de Flandre occidentale.

Par le biais de cette fusion, les deux municipalités veulent faire face au nombre croissant de tâches plus complexes pour les autorités locales. "À partir de 2025, on parlera de la commune de Wingene, laquelle sera composée de trois sous-communes : Wingene, Zwevezele et Ruiselede." La commune fusionnée compterait plus de 20.000 habitants. Wingene et Ruiselede détailleront davantage le processus de fusion dans les mois à venir. La décision de principe de fusionner sera prise à l'automne 2022. D'ici la fin 2023, les conseils communaux des deux entités prendront une décision finale de fusion. Dans une dernière étape, après l'approbation du gouvernement flamand, la nouvelle commune sera un fait le 1er janvier 2025. (Belga)